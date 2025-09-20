Découverte d’un lieu culturel transfrontalier Art’Rhena Vogelgrun

Découverte d’un lieu culturel transfrontalier Art’Rhena Vogelgrun samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un lieu culturel transfrontalier Samedi 20 septembre, 14h00 Art’Rhena European Collectivity of Alsace

5€ par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette année, Art’Rhena vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’envers du décor ! Venez visiter les coulisses d’un théâtre et apprenez-en davantage sur l’historique et l’architecture de notre beau bâtiment.

Pour prolonger cette expérience de manière artistique, nous vous proposons, également, des ateliers pour danser, chanter, aquareller et découvrir la nature ensemble. Une belle occasion de mêler culture, créativité et découverte !

14h-15h30 : Ateliers danse et musique à l’intérieur du bâtiment – Estelle Baur et Alex Wehrlin -.

15h30-17h : Atelier aquarelle et découverte de la faune et de la flore en extérieur – Laetitia Fleuranceau & Gwladys Philippe -.

Visites d’Art’Rhena à 14h30 en français, à 16h en allemand.

En partenariat avec la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.

Art’Rhena Île du Rhin, 68600 Vogelgrun Vogelgrun 68600 European Collectivity of Alsace Grand Est 0389719431 https://artrhena.eu/ https://www.instagram.com/art_rhena/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.artrhena.eu/agenda/308-journ%C3%A9e-du-patrimoine »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.artrhena.eu/agenda/309-journ%C3%A9e-du-patrimoine »}] Art’Rhena est le centre culturel transfrontalier de la Communauté de communes Alsace Rhin Brisach. Construit en 2021 sur l’Île du Rhin, entre Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein, il propose à un vaste public de nombreuses activités, spectacles, ateliers et événements d’envergure. Arrêt de bus Fluo à proximité

Nombreuses places de parking

Accès PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

Vincent Schneider