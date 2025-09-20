Découverte d’un lieu d’exception : le palais médiéval de Montélimar Château de Montélimar Montélimar

Découverte d’un lieu d’exception : le palais médiéval de Montélimar 20 et 21 septembre Château de Montélimar Drôme

Gratuit, sans réservation ; Durée : 1/2h

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Aux marches du Palais

Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous présentera ce château médiéval perché sur les hauteurs de Montélimar, témoin de la puissante famille des Adhémar. Vous pourrez y admirer un joyau d’architecture romane et découvrirez le caractère exceptionnel de ce site : un palais du XIIème siècle !

Un parcours familial interactif complètera votre découverte : maquettes, ambiances sonores, expériences tactiles, jeux de plateau et d’adresse…

Curieux de tous âges ou connaisseurs du patrimoine, revisitez l’histoire du Moyen âge avec vos yeux d’enfants !

Château de Montélimar Rue du Château, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475918350 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-montelimar Situé à l’emplacement d’une ancienne motte castrale fondée par la famille des Adhémar au Xe siècle, ce palais médiéval a été bâti par la même famille au XIIe siècle.

Le site est composé d’un logis seigneurial, d’une chapelle romane, d’une tour carrée et d’une enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde. Au fil des siècles, les bâtiments ont connu de nombreuses fonctions. Monument historique classé, propriété du Département de la Drôme, il a fait l’objet de restaurations successives avant d’ouvrir au public en 1983.

Aujourd’hui, le château et son histoire se découvrent à travers un parcours d’activités familial et ludique, pour une immersion au cœur du Moyen-Age. Le château se trouve sur les hauteurs du centre ville à 10 minutes depuis la gare. Autoroute A7, sortie Montélimar. Possibilité de stationner à proximité du château ou bien d’utiliser les parkings du centre-ville et d’accéder au château à pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

