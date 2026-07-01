Découverte d’un lieu raffiné du XVIIIème siècle, Château de Thuillières, Thuillières

Informations pratiques

Découverte d’un lieu raffiné du XVIIIème siècle Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Château de Thuillières Vosges

adulte 5 €, enfant 2,5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La visite guidée vous ménera à travers les salons, la chambre et le boudoir de la baronne de Thuillières. La chapelle est encore ornée de ses éléments liturgiques.

Les combles, les caves et le pigeonnier dévoilent les coulisses du domaine.

Vous pourrez aussi découvrir le musée Eve Lavallière, célèbre actrice de la Belle Epoque qui vécut et s’éteignit à Thuillières.

Château de Thuillières 172 rue Nicole de Finance, 88260 Thuillières Thuillières 88260 Vosges Grand Est 06 60 34 63 50 Il existait, au pied du village, un château médiéval construit par Simon de Thuillières en 1328. L’architecte célèbre Germain Boffrand, dont les principales réalisations en Lorraine sont les châteaux de Lunéville et d’Haroué, achète le site en 1722 et y fait construire son propre château. Le château est de forme rectangulaire. La façade donnant sur la cour d’honneur et le village conserve un aspect sévère avec un fronton triangulaire central. Celle donnant sur les jardins possède une avancée en demi rotonde qui domine un perron à double rampe et une fontaine Louis XIV. Parking sur place

La visite guidée vous ménera à travers les salons, la chambre et le boudoir de la baronne de Thuillières. La chapelle est encore ornée de ses éléments liturgiques.

©Marie-Claude Cognet