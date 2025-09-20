Découverte d’un logis du Poitou, ancien manoir du XVe siècle Logis des Foucault Sepvret

Découverte d’un logis du Poitou, ancien manoir du XVe siècle Logis des Foucault Sepvret samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un logis du Poitou, ancien manoir du XVe siècle 20 et 21 septembre Logis des Foucault Deux-Sèvres

Visite possible par groupe de 5 personnes max. Gratuit. En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Présentation, par le propriétaire des résultats de l’étude historique et architecturale entamée fin 2023 sur le logis Foucault.

La visite du bâtiment sera possible par petit groupe (raison de sécurité). En dehors des aspects historiques, une discussion sur le choix des matériaux de construction et de la méthode de construction pourra être abordée.

Logis des Foucault Logis des Foucault, 79120 Sepvret Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0782384022 Ce logis est un ancien manoir du XVe siècle. Il a subit beaucoup de transformations depuis la Révolution. Néanmoins, une partie des décors de la fenêtre ouvragée sont encore visibles. Une curiosité à voir ! Le logis se trouve sur un chemin communal où il est difficile de faire demi-tour. Y venir à pied par le chemin des sources de Sepvret est recommandé.

Présentation, par le propriétaire des résultats de l’étude historique et architecturale entamée fin 2023 sur le logis Foucault.

© Olivier Bulteau