Découverte d’un métier monteur de bande annonce Montélimar

Découverte d’un métier monteur de bande annonce

16 Av. du Général de Gaulle Montélimar

Mercredi 2025-09-10 16:00:00

Venez découvrir les coulisses de la création d’une bande annonce et explorer l’art du montage avec Gaëtan Bailly, monteur des bandes annonces du Festival De l’écrit à l’écran.

English :

Go behind the scenes of trailer creation and explore the art of editing with Gaëtan Bailly, trailer editor for the Festival De l?écrit à l?écran.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung eines Trailers und erkunden Sie die Kunst der Montage mit Gaëtan Bailly, dem Cutter der Trailer des Festivals De l’écrit à l’écran.

Italiano :

Date un’occhiata al dietro le quinte della creazione dei trailer ed esplorate l’arte del montaggio con Gaëtan Bailly, montatore dei trailer del Festival De l’écrit à l’écran.

Espanol :

Vea entre bastidores cómo se crean los trailers y explore el arte del montaje con Gaëtan Bailly, montador de los trailers del Festival De l’écrit à l’écran.

