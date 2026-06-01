Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche
Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche samedi 27 juin 2026.
Découverte d’un moulin possédant une boulangerie 27 et 28 juin Moulin bas LAPENCHE Tarn-et-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Visite et découverte de l’histoire du moulin ainsi que de son fonctionnement.
Pique nique sorti du panier
Moulin bas LAPENCHE 250 chemin de moulin bas Lapenche 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie
Histoire et fonctionnement d’un moulin boulangerie Moulin bas
dr