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Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche

Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche

Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin bas LAPENCHE

Adresse : 250 chemin de moulin bas

Ville : 82240 Lapenche

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Découverte d’un moulin possédant une boulangerie 27 et 28 juin Moulin bas LAPENCHE Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visite et découverte de l’histoire du moulin ainsi que de son fonctionnement.
Pique nique sorti du panier

Moulin bas LAPENCHE 250 chemin de moulin bas Lapenche 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie
Histoire et fonctionnement d’un moulin boulangerie Moulin bas

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