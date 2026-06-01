Découverte d’un moulin possédant une boulangerie, Moulin bas LAPENCHE, Lapenche

Découverte d’un moulin possédant une boulangerie 27 et 28 juin Moulin bas LAPENCHE Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Visite et découverte de l’histoire du moulin ainsi que de son fonctionnement.

Pique nique sorti du panier

Moulin bas LAPENCHE 250 chemin de moulin bas Lapenche 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie

Histoire et fonctionnement d’un moulin boulangerie Moulin bas

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