Découverte d’un musée de l’automobile et balade en voitures anciennes Musée automobile de Lorraine Bois-de-Haye

Découverte d’un musée de l’automobile et balade en voitures anciennes 20 et 21 septembre Musée automobile de Lorraine Meurthe-et-Moselle

Entrée aux musées gratuite — Baptêmes en voitures anciennes payants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Musée automobile de Lorraine Allée des Mérisiers, 54840 Bois-de-Haye Bois-de-Haye 54840 Velaine-en-Haye Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 23 28 38 http://www.musee-auto-lorraine.fr Le Musée automobile de Lorraine est un musée géré par des bénévoles regroupés au sein d’une association homonyme à but non lucratif (association loi de 1901). Il a été fondé en 1969 et est situé aux portes de Nancy, dans le parc de loisirs de la forêt de Haye, où il occupe un bâtiment d’une ancienne base militaire de l’OTAN, libérée par l’armée américaine en 1967. Le musée possède quelques-uns des véhicules exposés, mais la plupart appartiennent à des adhérents de l’association.

Le musée présente une exposition permanente d’environ 80 voitures, datant principalement de 1900 à 1980. Elle met particulièrement en valeur des véhicules de constructeurs automobiles français aujourd’hui disparus, tels que De Dion-Bouton, Delage, Panhard-Levassor, Simca et Matra. Le véhicule le plus ancien est un camion de pompiers LATIL (1909), tandis que le plus récent est le roadster Renault Spider (1995).

Le musée expose également quelques motos et mobylettes anciennes ainsi qu’une importante collection de graisseurs. Des équipements anciens de garage, des plaques et des affiches décorent le bâtiment. Le musée dispose aussi d’un bar et d’une petite boutique vendant des voitures miniatures. Parkings à proximité.

Venez découvrir l’histoire de l’automobile aux portes ouvertes du Musée Automobile de Lorraine !

© Musée Automobile de Lorraine