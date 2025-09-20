Découverte d’un orgue historique Église Notre-Dame Niort

Découverte d’un orgue historique Samedi 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Deux-Sèvres

Participation libre. Animations à partir de 15h, avec la possibilité de participer librement à tout moment de l’après-midi.

Église Notre-Dame, Niort

Avec l’association, partez à la rencontre de l’orgue Callinet (1841) de l’église Notre-Dame, un instrument exceptionnel au patrimoine musical régional.

Au programme :

Une séquence musicale originale, où l’orgue dialoguera avec les instruments à vent (flûtes, cornemuses, etc.) joués par notre président, à travers de courtes improvisations.

En parallèle, une présentation sur grand écran vous permettra de découvrir le fonctionnement d’un orgue.

Des ateliers pour petits et grands :

Montez aux claviers de l’orgue pour une démonstration de son mécanisme, et pourquoi pas, jouer quelques notes vous-même !

Manipulez une maquette d’orgue à tuyaux fonctionnelle et démontable, conçue par un organiste local – un atelier très apprécié des plus jeunes .

Profitez d’une exposition de photos en grand format, pour jeter un œil à l’intérieur de l’instrument, et surtout à sa tympanerie exceptionnelle !

Une participation libre aux frais d’organisation et de déplacement des intervenants sera proposée sur place.

Église Notre-Dame 1 rue de la cure 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Église historique du centre ville. Accès personnes à mobilité réduite.

Découvrez, écoutez et jouez l’orgue Callinet de 1841 !

© Hilaire Chassagne