Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe., Parc du Château de Bienville, Eurville-Bienville

Découverte d’un parc daté du XIXe siècle et d’un jardin potager du XVIIIe. 6 et 7 juin Parc du Château de Bienville Haute-Marne

Prévoir chaussures de marche ou bottes, si temps pluvieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte d’un parc typique du XIXe siècle. Visite guidée sur rendez-vous.

Le potager entretenu par l’association « Les Croqueurs de pommes » pourra être découvert également.

Parc du Château de Bienville 17 Grand Rue 52410 Bienville-Eurville Eurville-Bienville 52410 Haute-Marne Grand Est Ce château du XVIIIe siècle possède un parc à l’anglaise en cours de remise en valeur. Séparé de la cour d’honneur par une rue, le potager a conservé ses dispositions.

Rendez-vous aux jardins 2024

Pierre Edmond Loiseau