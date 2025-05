Découverte d’un petit jardin d’inspiration médiévale – Bar-le-Duc, 7 juin 2025 14:00, Bar-le-Duc.

Meuse

Découverte d’un petit jardin d’inspiration médiévale 8 Rue des Grangettes Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

À l’occasion de la nouvelle édition des rendez-Vous aux Jardins, ce petit jardin privé d’inspiration médiévale, créé de toutes pièces dans le quartier historique Renaissance de la Ville Haute à Bar-le- Duc. Ses propriétaires vous guideront pour vous présenter ses roseraies, ses plantes vivaces, son potager ornemental et sa vue imprenable sur la ville basse.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

8 Rue des Grangettes

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 51 40

English :

For the new edition of the Rendez-Vous aux Jardins, visit this small, medieval-inspired private garden, created from scratch in the historic Renaissance district of Bar-le-Duc’s Ville Haute. Its owners will guide you through its rose gardens, perennials, ornamental vegetable garden and breathtaking view of the lower town.

Free admission.

German :

Anlässlich der neuen Ausgabe der Rendez-Vous aux Jardins wird dieser kleine, mittelalterlich inspirierte Privatgarten vorgestellt, der im historischen Renaissance-Viertel der Oberstadt von Bar-le- Duc angelegt wurde. Die Besitzer führen Sie durch die Rosengärten, Stauden, den Ziergemüsegarten und den atemberaubenden Blick auf die Unterstadt.

Eintritt frei.

Italiano :

In occasione del Rendez-Vous aux Jardins di quest’anno, visitate questo piccolo giardino privato di ispirazione medievale, creato ex novo nello storico quartiere rinascimentale della Ville Haute a Bar-le-Duc. I proprietari saranno a disposizione per guidarvi attraverso i suoi roseti, le piante perenni, l’orto ornamentale e la vista ininterrotta sulla città bassa.

Ingresso libero.

Espanol :

Con motivo del Rendez-Vous aux Jardins de este año, visite este pequeño jardín privado de inspiración medieval, creado desde cero en el histórico barrio renacentista de la Ville Haute de Bar-le-Duc. Sus propietarios estarán a su disposición para guiarle a través de sus rosaledas, sus plantas perennes, su huerto ornamental y su vista ininterrumpida sobre la parte baja de la ciudad.

Entrada gratuita.

L’événement Découverte d’un petit jardin d’inspiration médiévale Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-05-21 par OT SUD MEUSE