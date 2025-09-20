Découverte d’un site archéologique gallo-romain près de Vasperviller Site gallo-romain du Sauvageon Vasperviller

La visite du site archéologique du Sauvageon, niché dans la forêt de Saint-Quirin, offre une immersion dans l’Antiquité gallo-romaine. En parcourant les vestiges dégagés par les archéologues, on découvre des stèles funéraires, un tertre singulier, des fragments de céramiques et de verre, ainsi que des sépultures d’enfants qui révèlent les pratiques et croyances de l’époque. Le clou de la visite reste l’émouvant bas-relief de la déesse Epona, témoin exceptionnel de la dimension spirituelle du lieu.

Site gallo-romain du Sauvageon Rue de la Verrerie 57560 Vasperviller Vasperviller 57560 Moselle Grand Est Depuis l’autorisation de sondage obtenue de la part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les découvertes s’accumulent sur les plus de cent mètres carrés fouillés de ce site qui est sans comparaison dans le paysage archéologique du Sud de la Moselle. Le nombre de stèles mises au jour est en effet impressionnant. La forme du tertre retrouvé est inédite. Les pierres taillées dégagées témoigneraient d’un monument funéraire. Un gros bloc évoque quant à lui une stèle maison. Les tessons de céramique retrouvés par les membres de l’ARAPS ont d’ores et déjà permis de dater le site gallo-romain entre le Ier et le IIème siècle après Jésus-Christ. Des os, des clous de brancards et des morceaux de verre très bien conservés ont également été mis au jour, tout comme des pierres triangulaires qui couvraient des murets et des tuiles, une première dans le secteur, qui laissent entrevoir l’existence d’un monument ou d’un sanctuaire.

