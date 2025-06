Découverte d’un site naturel emblématique – Marigny 2 juillet 2025 14:00

Marne

Découverte d'un site naturel emblématique Savart de la Tomelle à Marigny et Gaye

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-08-02 17:00:00

2025-07-02

Tout public

Cette balade en plein coeur du site Natura 2000 « Savart de la Tomelle à Marigny » vous permettra de (re)découvrir les richesses écologiques et les activités de ce site naturel emblématique. Un vrai bain de nature !

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés. .

Savart de la Tomelle à Marigny et Gaye

Marigny 51230 Marne Grand Est

