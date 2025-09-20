Découverte d’un vaisseau de verre et de ses caves Halles (marché couvert) Chaumont

Découverte d’un vaisseau de verre et de ses caves Halles (marché couvert) Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un vaisseau de verre et de ses caves 20 et 21 septembre Halles (marché couvert) Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture des halles, vaisseau de verre et de métal typique du XIXe siècle, avec le marché hebdomadaire, le samedi matin jusqu’à 13 h.

Outre la grande nef lumineuse, les caves seront exceptionnellement ouvertes. Utilisées à l’origine pour le fonctionnement des halles, elles ont également servi d’abri durant la Seconde Guerre mondiale.

Halles (marché couvert) 21 Rue Georges Clemenceau, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ De type Baltard, les halles sont caractéristiques de la seconde moitié du XIXe siècle, avec l’utilisation d’un nouveau matériau, la fonte, qui permet de grandes portées et la réalisation de vastes édifices largement vitrés. Elles sont édifiées entre 1883 et 1886 sur les plans de l’architecte chaumontais Dupuy.

Ce bâtiment occupe l’emplacement d’une ancienne halle au blé, construite en 1799 à la place de l’église Saint-Michel, rasée la même année.

Cette église, édifiée au XIVe siècle et agrandie au XVIIe siècle, comportait trois vaisseaux et deux chapelles. Pendant la Révolution, elle servit d’abri aux prisonniers, puis de magasins militaires. À proximité se trouvaient le premier cimetière ainsi que l’Hôtel-Dieu, premier hôpital de la ville, démoli en 1765 après sa reconstruction sur le site actuel, avenue Carnot. Parking à proximité immédiate.

© Ville de Chaumont