Découverte d’une basilique : une immersion entre art, spiritualité et patrimoine Basilique Saint-Maurice Épinal

Rendez-vous devant l’entrée principale de la basilique.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans mille ans d’histoire au cœur d’Épinal !

Venez découvrir la majestueuse basilique lors d’une visite captivante. Des fondations médiévales aux vitraux colorés, en passant par des trésors insoupçonnés, laissez-vous conter les secrets de ce joyau architectural, classé Monument historique.

Une immersion unique entre art, spiritualité et patrimoine vous attend !

Basilique Saint-Maurice Place Saint-Goery, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est La basilique Saint-Maurice d’Épinal est un édifice catholique situé dans la commune d’Épinal. Elle a été construite, dans son état actuel, entre les XIᵉ et XIIIᵉ siècles, et dépend du diocèse de Saint-Dié.

Au milieu du XIᵉ siècle, une nouvelle église romane fut élevée et consacrée par le pape lorrain Léon IX. Les murs de la nef datent toujours de cette époque, mais des bas-côtés y furent ajoutés au XIIIᵉ siècle. C’est également à cette période que le chœur fut reconstruit, qu’un portail ouvrant sur la ville fut bâti dans le mur nord de la nef, et que celle-ci fut couverte de voûtes.

Classée au titre des Monuments historiques en 1846, elle a été consacrée basilique mineure en 1933. Ce lieu constitue une étape importante du pèlerinage aux reliques de saint Goëry.

