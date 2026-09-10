Découverte d’une bastide médiévale et de sa halle du XIIIe siècle, Bastide de Grenade sur Garonne, Grenade

Informations pratiques

Découverte d’une bastide médiévale et de sa halle du XIIIe siècle 19 et 20 septembre Bastide de Grenade sur Garonne Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider dans le cœur historique de la ville de Grenade, et découvrez sa halle monumentale !

Grenade, bastide royale fondée au XIIIe siècle, a conservé le tracé de ses rues anciennes. Au centre de la ville, se trouve la halle médiévale magnifiquement restaurée, cœur battant de toute l’activité de la ville.

Au cours de la visite, vous découvrez les particularités de son architecture, l’origine lointaine du bois de charpente, l’utilisation des salles communes et son rôle économique et culturel au travers des siècles.

Bastide de Grenade sur Garonne rue Gambetta, 31330 Grenade Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr/ https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans;https://www.instagram.com/tourismehautstolosans/ Grenade est une bastide datant du XIIIe siècle, une ville nouvelle construite selon un plan géométrique régulier, avec des rues tracées avec précision. Les pâtés de maisons, appelés moulons, sont divisés en lots de taille identique, et la halle occupe le moulon central. Sa vaste toiture abrite les anciennes salles communes des consuls. Les 36 piliers de la halle sont faits de brique rose, tandis que la structure est composée de différentes essences de bois, notamment du chêne pour les éléments verticaux et du pin pour les éléments horizontaux. L’intégration de la maison commune dans la charpente de la halle est une particularité propre à la région toulousaine. Cette maison commune servait de lieu de réunions pour les consuls, chargés de gérer les biens de la ville au nom des seigneurs. La halle regroupait les services du pouvoir et de l’administration de Grenade, tout en abritant les activités commerciales.

Laissez-vous guider dans le cœur historique de la ville de Grenade, et découvrez sa halle monumentale !

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