Découverte d’une brasserie artisanale Déols
Découverte d’une brasserie artisanale Déols mercredi 14 janvier 2026.
Découverte d’une brasserie artisanale
35 Rue Sylvain Rebrioux Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-14
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-09-23 2026-10-28 2026-11-18
La brasserie artisanale Beer’Berry située en plein coeur du pays castelroussin vous propose de vous faire découvrir son univers.
A travers une visite explicative de son atelier, vous apprendrez toutes les étapes de fabrication d’une bière. Le tout suivi d’une dégustation de différentes bières. Boutique. Parking. Crédit photo Brasserie Beer’Berry .
35 Rue Sylvain Rebrioux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 36 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Beer’Berry craft brewery in the heart of the Castelroussin region invites you to discover its world.
L’événement Découverte d’une brasserie artisanale Déols a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme