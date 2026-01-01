Découverte d’une brasserie artisanale

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-14

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-09-23 2026-10-28 2026-11-18

La brasserie artisanale Beer’Berry située en plein coeur du pays castelroussin vous propose de vous faire découvrir son univers.

A travers une visite explicative de son atelier, vous apprendrez toutes les étapes de fabrication d’une bière. Le tout suivi d’une dégustation de différentes bières. Boutique. Parking. Crédit photo Brasserie Beer’Berry .

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Beer’Berry craft brewery in the heart of the Castelroussin region invites you to discover its world.

L’événement Découverte d’une brasserie artisanale Déols a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme