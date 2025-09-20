Découverte d’une collégiale remarquable et de son patrimoine sculpté Collégiale Saint-Étienne Saint-Mihiel

Admirez les vitraux colorés et laissez-vous impressionner par le Sépulcre sculpté par Ligier Richier.

Collégiale Saint-Étienne Rue des Chanoines, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est L’église Saint-Étienne trouve ses origines en 779, avant d’être rebâtie dans le style roman au XIᵉ siècle, puis partiellement reconstruite au XVIᵉ siècle dans un style gothique flamboyant. Restaurée au XIXᵉ siècle, elle présente aujourd’hui son clocher moderne à dôme, érigé en 1824. Cet édifice conserve un chef-d’œuvre de Ligier Richier, sculpteur de renommée né vers 1500 à Saint-Mihiel : le sépulcre ou Mise au Tombeau, réalisé entre 1554 et 1564, dont le commanditaire demeure inconnu. Probablement installé par le fils de l’artiste, ce groupe sculpté occupe encore l’enfeu ouvrant sur le bas-côté sud de l’église.

© Gaëlle Montel