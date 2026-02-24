Découverte d’une cressonnière Pont-Sainte-Maxence

Découverte d’une cressonnière

Implanté dans l’Oise depuis le XIXᵉ siècle, le cresson fait partie intégrante de notre patrimoine local. Yannick, gérant de la cressonnière de Houdancourt, cultive cette plante depuis plus de 30 ans. Il partagera avec vous son savoir-faire au fil d’une visite aussi surprenante qu’immersive. En fin de visite, vous aurez la possibilité d’acheter sur place quelques bottes de cresson. .

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

English :

Discovery of a watercress bed

