Découverte d’une des plus anciennes églises fortifiées du département Collégiale Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles

Découverte d’une des plus anciennes églises fortifiées du département Collégiale Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’une des plus anciennes églises fortifiées du département 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Mâchicoulis, meurtrières, chemin de ronde… pas de doute, l’église de Saint-Germain-les-Belles construite à partir de 1376 est bien fortifiée !

Laissez-vous guider et découvrez la collégiale fortifiée du XIVe siècle. Vous aurez l’occasion de visiter le donjon extérieur, mais aussi l’intérieur de la collégiale avec sa salle capitulaire et sa salle des gardes. Les fortifications vous seront également ouvertes avec le chemin de ronde, le clocher et sa vue panoramique sur le village.

Collégiale Saint-Germain-les-Belles Place de l’église, 87380 Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 71 88 65 Collégiale fortifiée du XIVe siècle avec salle capitulaire, salle de garde, chemin de ronde, clocher avec vue panoramique et donjon extérieur. À 35 km de Limoges, A20 sortie 42, parking sur la place de l’église.

Mâchicoulis, meurtrières, chemin de ronde… pas de doute, l’église de Saint-Germain-les-Belles construite à partir de 1376 est bien fortifiée !

© OT Briance Sud Haute-Vienne