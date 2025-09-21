Découverte d’une église au clocher fortifié et au riche patrimoine mobilier protégé au titre des monuments historiques Église Saint-Martin Frolois

Découverte d’une église au clocher fortifié et au riche patrimoine mobilier protégé au titre des monuments historiques Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Durée e la visite : 45 min (à la demande)

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez une église datant des XVe et XVIe siècles. Elle se distingue par son clocher fortifié, doté d’une bretèche intégrée à l’intérieur de l’édifice. Inscrite au titre des monuments historiques comme église-halle à degrés, elle abrite également un riche patrimoine mobilier protégé.

Église Saint-Martin 2-8 rue Saint-Martin, 54160 Frolois Frolois 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est Plusieurs époques de construction de l’église sont visibles, notamment son clocher fortifié roman du XIIIe siècle et l’église elle-même, de style flamboyant des XVe et XVIe siècles.

© Association Patrimoine de Frolois ACREA