Découverte d’une église et de son orgue classé, Église Saint-Nicolas, Dompaire

Informations pratiques

Découverte d’une église et de son orgue classé Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Nicolas, ainsi que son orgue. Des brochures sont mises à disposition sur place.

Église Saint-Nicolas Place Général Leclerc, 88270 Dompaire Dompaire 88270 Vosges Grand Est L’église Saint-Nicolas est fondée vers 1540 à Dompaire. Elle devient église paroissiale à la place de l’église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville, vétuste et trop exiguë. L’église Saint-Nicolas est reconstruite au XIXᵉ siècle. Elle possède de remarquables vitraux, représentant les images du chemin de croix, réalisés par le maître verrier Gabriel Loire. Son orgue est classé au titre des monuments historiques.

Découvrez librement l’église Saint-Nicolas, ainsi que son orgue. Des brochures sont mises à disposition sur place.

© Philippe Poix