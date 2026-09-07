Découverte d’une église et d’une exposition de cartes postales, Eglise Saint Martin, Goin

Informations pratiques

Découverte d’une église et d’une exposition de cartes postales 19 et 20 septembre Eglise Saint Martin Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Martin et Exposition de Cartes Postales anciennes sur les 36 Communes de l’ancien Canton de Verny.

Eglise Saint Martin Place de l’église 57420 Goin Goin 57420 Moselle Grand Est 06 44 10 06 21

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