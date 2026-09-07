Découverte d’une église néo-romane, Église Saint-Sébastien, Fixem

Informations pratiques

Découverte d’une église néo-romane 19 et 20 septembre Église Saint-Sébastien Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte libre.

Église Saint-Sébastien Rue de Trèves 57570 Fixem Fixem 57570 Moselle Grand Est Cette église de 1865 de style néo-roman a été dessinée par l’architecte Léon Laydecker. Consacrée à saint Sébastien, vous aurez la surprise de découvrir qu’elle renferme un ostensoir offert par Napoléon III. Il avait fait construire une maison dans le village et avait offert différents cadeaux.

Découverte libre.

©Poinsignon