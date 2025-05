Découverte d’une ferme bio au sein d’un clos masure – La ferme éternellement bio Saint-Arnoult, 7 juin 2025 14:00, Saint-Arnoult.

Seine-Maritime

Découverte d’une ferme bio au sein d’un clos masure La ferme éternellement bio 10 Impasse des Mares Saint-Arnoult Seine-Maritime

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 16:30:00

2025-06-07

Dans le paysage agricole du pays de Caux, l’élevage bovin et les clos-masures occupent encore une place importante. Cependant, les difficultés économiques liées aux métiers de l’élevage et les transformations de l’espace rural conduisent à la régression des prairies ainsi qu’à la restructuration des habitats. Les prairies permanentes sont pourtant les principales sources de biodiversité dans ces paysages de grandes plaines cultivées et le maintien de l’élevage est primordial pour les préserver.

Clara Disse, chargée de mission agriculture au Parc, vous invite à rencontrer Patrice Hauguel, éleveur laitier en Agriculture Biologique. Il vous exposera les réflexions l’ayant mené à sa conversion au bio en 2017 et comment ses pratiques ont évolué depuis pâturage tournant, diversification de la production avec un atelier poules pondeuses , vente directe, projet d’agroforesterie, etc.

Ce rendez-vous du Parc permettra aussi d’évoquer le patrimoine bâti et paysager typique des clos-masures. Autant d’éléments qui seront susceptibles de nourrir l’Atlas de la Biodiversité Communale actuellement en cours sur ce secteur.

Ce rendez-vous du Parc s’adresse notamment aux personnes sensibles aux pratiques agricoles durables, à la biodiversité et au patrimoine local.

Sur inscription.

La ferme éternellement bio 10 Impasse des Mares

Saint-Arnoult 76490 Seine-Maritime Normandie

English : Découverte d’une ferme bio au sein d’un clos masure

In the agricultural landscape of the Pays de Caux, cattle breeding and clos-masures still play an important role. However, the economic difficulties associated with livestock farming and the transformation of rural areas are leading to the regression of grasslands and the restructuring of habitats. Yet permanent grasslands are the main sources of biodiversity in these landscapes of great cultivated plains, and maintaining livestock farming is vital to their preservation.

Clara Disse, in charge of agriculture at the Park, invites you to meet Patrice Hauguel, an organic dairy farmer. He will talk about the considerations that led him to convert to organic farming in 2017, and how his practices have evolved since: rotational grazing, diversification of production with a « laying hen » workshop, direct sales, an agroforestry project, and more.

This Park event will also provide an opportunity to talk about the built and landscape heritage typical of clos-masures. All of these elements are likely to feed into the Atlas of Communal Biodiversity currently underway in this sector.

This Park event is particularly aimed at those interested in sustainable agricultural practices, biodiversity and local heritage.

Registration required.

German :

In der Agrarlandschaft des Pays de Caux nehmen die Rinderzucht und die Clos-masures noch immer einen wichtigen Platz ein. Die mit der Viehzucht verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Veränderungen des ländlichen Raums führen jedoch zum Rückgang der Wiesen und zur Umstrukturierung der Lebensräume. Dauergrünland ist jedoch die wichtigste Quelle der Biodiversität in diesen Landschaften mit großen, kultivierten Ebenen und die Aufrechterhaltung der Viehzucht ist für ihre Erhaltung von entscheidender Bedeutung.

Clara Disse, Landwirtschaftsbeauftragte des Parks, lädt Sie zu einem Treffen mit Patrice Hauguel, einem Milchviehhalter mit biologischer Landwirtschaft, ein. Er wird Ihnen die Überlegungen erläutern, die ihn 2017 zur Umstellung auf Bio geführt haben, und wie sich seine Praktiken seitdem entwickelt haben: Umtriebsweide, Diversifizierung der Produktion mit einer Legehennenwerkstatt, Direktverkauf, Agroforstwirtschaftsprojekt usw.

Bei diesem Treffen des Parks wird auch das typische bauliche und landschaftliche Erbe der Clos-masures besprochen. All diese Elemente können in den Atlas der kommunalen Biodiversität einfließen, der derzeit in diesem Gebiet erstellt wird.

Dieses Treffen des Parks richtet sich insbesondere an Personen, die sich für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, Biodiversität und das lokale Kulturerbe interessieren.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nel paesaggio agricolo del Pays de Caux, l’allevamento di bestiame e i clos-masures svolgono ancora un ruolo importante. Tuttavia, le difficoltà economiche legate all’allevamento e la trasformazione delle aree rurali stanno portando a una diminuzione delle praterie e a una ristrutturazione degli habitat. Eppure le praterie permanenti sono le principali fonti di biodiversità in questi paesaggi di grandi pianure coltivate e il mantenimento dell’allevamento è fondamentale per preservarle.

Clara Disse, responsabile dell’agricoltura del Parco, vi invita a incontrare Patrice Hauguel, un allevatore biologico. Vi parlerà delle considerazioni che lo hanno portato a convertirsi all’agricoltura biologica nel 2017 e di come le sue pratiche si sono evolute da allora: pascolo a rotazione, diversificazione della produzione con un laboratorio di « galline ovaiole », vendita diretta, progetto agroforestale, ecc.

Questo evento del Parco sarà anche l’occasione per parlare del patrimonio edilizio e paesaggistico tipico dei clos-masures. Tutti questi elementi potranno confluire nell’Atlante della biodiversità comunale attualmente in corso in questo settore.

Questo evento del Parco è rivolto a tutti coloro che sono interessati alle pratiche agricole sostenibili, alla biodiversità e al patrimonio locale.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

En el paisaje agrario del Pays de Caux, la ganadería y los cierres siguen desempeñando un papel importante. Sin embargo, las dificultades económicas asociadas a la ganadería y la transformación de las zonas rurales están provocando una disminución de los pastizales y una reestructuración de los hábitats. Con todo, los pastizales permanentes son las principales fuentes de biodiversidad en estos paisajes de grandes llanuras cultivadas, y el mantenimiento de la ganadería es vital para preservarlos.

Clara Disse, responsable de agricultura del Parque, le invita a conocer a Patrice Hauguel, ganadero de leche ecológica. Le contará las consideraciones que le llevaron a convertirse a la agricultura ecológica en 2017 y cómo han evolucionado sus prácticas desde entonces: pastoreo rotativo, diversificación de la producción con un taller de « gallinas ponedoras », venta directa, proyecto agroforestal, etc.

Este evento del Parque también brindará la oportunidad de hablar del patrimonio construido y paisajístico típico de las cercanías. Todos estos elementos son susceptibles de alimentar el Atlas de la Biodiversidad Comunal actualmente en curso en este sector.

Este acto del Parque está dirigido a cualquier persona interesada en las prácticas agrícolas sostenibles, la biodiversidad y el patrimonio local.

Inscripción obligatoria.

L’événement Découverte d’une ferme bio au sein d’un clos masure Saint-Arnoult a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine