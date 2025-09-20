Découverte d’une fonderie d’art et des gestes ancestraux employés Fonderie d’Art Bernos-Beaulac

Découverte d’une fonderie d’art et des gestes ancestraux employés Fonderie d’Art Bernos-Beaulac samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Durée : 2h environ.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et les 13 métiers de fonderie permettant d’obtenir une pièce finie à partir de matières premières naturelles et de gestes et fours ancestraux.

Les visites commentées, ponctuées d’anecdotes historiques, vous permettront de découvrir cette fonderie d’art et les gestes traditionnels qu’elle perpétue. Vous aurez accès à l’atelier et aux fours !

Fonderie d’Art 75 rue de la Fonderie, 33430 Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 75 72 42 37 Bâtiment datant du XIXe siècle en activité de 1844 à 1997, son passé industriel est important puisque ce lieu fut un haut fourneau et une fonderie de fonte de 2e fusion. Le bâtiment a été ré-ouvert en 2015 par Alain Adin (décédé début 2016). Il perpétuait la tradition ancestrale des fondeurs, tant par les gestes que les matières premières et le savoir-faire.

© OT du Bazadais