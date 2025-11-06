DECOUVERTE D’UNE INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE , SOLARYS- SAINT MAMET à VAUVERT ! Agence VAUVERT Vauvert

DECOUVERTE D’UNE INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE , SOLARYS- SAINT MAMET à VAUVERT ! Jeudi 6 novembre, 09h45 Agence VAUVERT Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:45:00+01:00 – 2025-11-06T11:45:00+01:00

Fin : 2025-11-06T09:45:00+01:00 – 2025-11-06T11:45:00+01:00

Dans le cadre de la semaine des métiers de l’INDUSTRIE AGRO- ALIMENTAIRE, l’entreprise Solarys qui produit la marque Saint-Mamet depuis presque 70 ans nous ouvre ses portes le Jeudi 6 Novembre matin prochain en partenariat avec l’IFRIA, l’organisme de formation spécialisé dans l’agro-alimentaire afin de présenter les formations qui mènent à ces métiers recherchés! Venez découvrir le site de production du Sud de la France dédié à la fabrication de compotes, confitures et fruits en morceaux,

