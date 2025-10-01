Découverte d’une légumerie et conserverie locales chez AB Epluche AB Epluche Vourey

Inscription obligatoire par mail : contact@isere-a-saisonner.fr

Au programme : immersion dans les coulisses de la transformation locale. Du déchargement des légumes fraîchement récoltés à la visualisation des ateliers depuis l’extérieur, suivez le parcours des produits au fil des étapes. La visite se conclura par un temps d’échange convivial avec un producteur bio local, autour de ses produits de saison.

Manon Leverrier – contact@isere-a-saisonner.fr

AB Epluche 355 rue de Chantarot – 38210 Vourey Vourey 38210 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de la nouvelle légumerie conserverie locale de Vourey !