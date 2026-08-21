Découverte d’une maison d’été d’un parlementaire breton, Château des Onglées, Acigné

Informations pratiques

Découverte d’une maison d’été d’un parlementaire breton 19 et 20 septembre Château des Onglées Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

13h00 : ouverture du parc

14h00 : visite commentée de l’évolution architecturale du château par la propriétaire

à partir de 14 h30 : plusieurs activités possibles

Visite commentée de la chapelle

Visite des pièces de réception

Visite des charpentes par le propriétaire : présentation des travaux réalisés en 2023 par le propriétaire (réservation obligatoire)

Conférence sur les jardins à la française aujourd’hui disparus par S. Chmura, Docteur en histoire

Promenade commentée du parc paysager et de ses jeux de lumière

Château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Les Onglées Ille-et-Vilaine Bretagne 0782075566 https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees https://www.instagram.com/chateaudesonglees/;https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-des-Ongl%C3%A9es-109005040800682/;https://patrivia.net/visit/chateau-des-onglees Aux portes de Rennes, dans un écrin de verdure, ce château est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2012. Les propriétaires actuels sont les descendants directs de l’édificateur du domaine des Onglées.

Découvrez cette demeure d’un parlementaire breton qui choisit les bords de la Vilaine pour construire sa résidence à la campagne.

Il fit ériger le château au XVIIè siècle et dessina un parc à la française. Le tracé des allées et des douves converge vers le miroir d’eau. Le mail permet d’imaginer ces dames se promenant en discutant de leurs sujets favoris (les écrits de Monsieur de La Fontaine ou la dernière robe à la mode de Versailles).

Les arbres centenaires abritent les oiseaux qui égaient par leurs pépiements nos promenades.

La chapelle originale par sa forme carrée et ses peintures sur bois ressemble à nulle autre. Accès par la RD 29

Journées Européennes du Patrimoine au Château des Onglées

©FP