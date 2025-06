Découverte d’une œuvre des collections Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte d’une œuvre des collections Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 4 août 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-04 16:30 – 17:00

Gratuit : non Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.Tarif : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) Adulte

Claude VIALLAT, Sans titre Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’oeuvre. Quel rôle jouet-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html