Découverte d’une savonnerie artisanale Agudelle 8 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Magalie vous ouvre les portes de son laboratoire de savonnerie artisanale pour vous expliquer la méthode traditionnelle de fabrication de ses savons.

Sur inscription à l’Office de tourisme (nombre limité de participants).

Parking de l’église d’Agudelle

Agudelle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Magalie opens the doors of her artisan soap-making laboratory to explain the traditional method used to make her soaps.

Registration required at the Tourist Office (limited number of participants).

German :

Magalie öffnet Ihnen die Türen ihres Labors für handwerkliche Seifenherstellung und erklärt Ihnen die traditionelle Methode zur Herstellung ihrer Seifen.

Nach Anmeldung im Tourismusbüro (begrenzte Teilnehmerzahl).

Italiano :

Magalie aprirà le porte del suo laboratorio di saponificazione artigianale per spiegare il metodo tradizionale di produzione dei suoi saponi.

Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo (numero limitato di partecipanti).

Espanol :

Magalie le abrirá las puertas de su laboratorio de fabricación artesanal de jabón para explicarle el método tradicional de fabricación de sus jabones.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo (número limitado de participantes).

