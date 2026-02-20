Découverte d’une savonnerie artisanale Agudelle
Parking de l’église d’Agudelle Agudelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Magalie vous ouvre les portes de son laboratoire de savonnerie artisanale pour vous expliquer la méthode traditionnelle de fabrication de ses savons.
Sur inscription à l’Office de tourisme (nombre limité de participants).
Parking de l’église d’Agudelle Agudelle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
Magalie opens the doors of her artisan soap-making laboratory to explain the traditional method used to make her soaps.
Registration required at the Tourist Office (limited number of participants).
