Découverte d’une tonnellerie d’art & de la Maison de la Vigne Tonnellerie Allary Archiac

Découverte d’une tonnellerie d’art & de la Maison de la Vigne

Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Visite des ateliers de tonnellerie et découverte de la fabrication de fûts de 225 à 500 litres, sans oublier la partie tonnellerie d’art (fût à partir d’un litre). Puis visite libre à la Maison de la Vigne et des Saveurs. Inscription Office de tourisme

Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Visit the cooperage workshops and see how barrels from 225 to 500 liters are made, not forgetting the artistic cooperage section (barrels from one liter). Followed by a free visit to the Maison de la Vigne et des Saveurs. Registration Tourist Office

L’événement Découverte d’une tonnellerie d’art & de la Maison de la Vigne Archiac a été mis à jour le 2026-03-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge