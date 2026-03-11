Découverte d’une tonnellerie d’art & de la Maison de la Vigne Tonnellerie Allary Archiac
Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Visite des ateliers de tonnellerie et découverte de la fabrication de fûts de 225 à 500 litres, sans oublier la partie tonnellerie d’art (fût à partir d’un litre). Puis visite libre à la Maison de la Vigne et des Saveurs. Inscription Office de tourisme
Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
Visit the cooperage workshops and see how barrels from 225 to 500 liters are made, not forgetting the artistic cooperage section (barrels from one liter). Followed by a free visit to the Maison de la Vigne et des Saveurs. Registration Tourist Office
