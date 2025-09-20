Découverte d’une Yole de Bantry Visite du Pavillon Beaudouin de Villefranche Sur Mer Villefranche-sur-Mer

Les sorties en yole sont payantes et sur réservation : 15€ par personne, enfants en dessous de 15 ans gratuits (sur place ou au 0629496214). Matelotage et cordage gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:30:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vous pourrez ramer et découvrir Villefranche et sa vieille ville. Vue de la mer, c’est le charme absolu !

Nous vous attendrons sous la dernière voûte de la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, sur le quai de la Corderie, un lieu chargé d’histoire. Vous y découvrirez aussi la méthode ancestrale de fabrication des cordages des frégates, tels qu’ils étaient réalisés à la fin du XVIIIème siècle à la corderie. Nous ferons des démonstrations de matelotage.

Visite du Pavillon Beaudouin de Villefranche Sur Mer 18 quai de la corderie 06230 Villefranche Sur Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0629496214 https://www.yolevillefranche.com/ Sous la dernière voûte de la Darse au port Royal de Villefranche-Sur-Mer, sur le quai de la Corderie, un lieu chargé d’histoire, vous découvrirez la méthode ancestrale de fabrication des cordages des frégates, tels qu’ils étaient réalisés à la fin du XVIIIème siècle à la corderie. Nous ferons aussi des démonstrations de matelotage et des sorties en yole, fidèle reproduction d’un bateau datant de 1796, et bénéficiant du label national de Bateau d’Intérêt Patrimonial Parkings gratuits tout le long des quais ou parkings payants à la Citadelle

Rita Moreilhon