Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville Le Maharin Anglet
Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Re(découvrez) la plaine du Maharin qui se caractérise par la qualité de ses aménagements. Véritable poumon vert, le lieu a préservé son caractère boisé, ses berges et son ruisseau.
Connaissez-vous son histoire et la richesse écologique de ce lieu ?
Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité des zones humides du site.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public dès 8 ans. .
Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
