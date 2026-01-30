Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville Le Maharin Anglet

Découverte d’une zone humide en plein cœur de ville

Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Re(découvrez) la plaine du Maharin qui se caractérise par la qualité de ses aménagements. Véritable poumon vert, le lieu a préservé son caractère boisé, ses berges et son ruisseau.

Connaissez-vous son histoire et la richesse écologique de ce lieu ?

Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité des zones humides du site.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public dès 8 ans. .

Le Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

