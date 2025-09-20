Découverte en bus de la base aérienne 125 B.A 125 Istres

Découverte en bus de la base aérienne 125 B.A 125 Istres samedi 20 septembre 2025.

Découverte en bus de la base aérienne 125

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 17h.

A 9h, 11h, 13h30 et 15h30.

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 17h.

A 9h, 11h, 13h30 et 15h30.

Complet. B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La base aérienne 125 Charles Monier d’Istres ouvre ses portes pour les Journées Européennes du patrimoine 2025.

Lors de ce tour de la base en bus., les visiteurs découvriront cette base hors norme, lieu militaire stratégique de premier ordre, accompagné par les commentaires du conservatoire du patrimoine aéronautique istréen. Une visite exceptionnelle a bien des égards !



Attention, ce tour de base en bus ne prévoit pas de visite du musée des traditions.



Gratuit sur inscription. Une carte d’identité ou passeport en cours de validité est indispensable et sera demandé pour l’entrée dans la BA125 le jour de la visite.

Durée 1h30 .

B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Charles Monier air base 125 in Istres opens its doors for the 2025 European Heritage Days.

German :

Der Luftwaffenstützpunkt 125 Charles Monier in Istres öffnet seine Türen für die Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Italiano :

La base aerea 125 Charles Monier di Istres apre le sue porte per le Giornate europee del patrimonio 2025.

Espanol :

La Base Aérea 125 Charles Monier de Istres abre sus puertas a las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

L’événement Découverte en bus de la base aérienne 125 Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres