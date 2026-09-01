Découverte en bus de la base aérienne 125 – Journées Européennes du Patrimoine B.A 125 Istres

Informations pratiques

Istres

Découverte en bus de la base aérienne 125 – Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 8h30 à 16h30.

À 8h30, 10h30, 13h et 15h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 8h30 à 16h30.

À 8h30, 10h30, 13h et 15h. B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La Base aérienne 125 ouvre ses portes ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un lieu habituellement fermé au public et plongez au cœur de l’histoire et des missions de la base.

Au programme, un tour de bus de la base avec arrêts commentés (durée 1h30) :

• Visite commentée par le délégué au patrimoine

• Découverte des lieux et infrastructures qui font vivre quotidiennement la Base aérienne 125



Une occasion unique de découvrir autrement cette base emblématique.



Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 !



Merci de vous présenter à l’entrée de la base 30 minutes avant le début de la visite, impérativement muni d’une pièce d’identité en cours de validité, sous peine de se voir refuser l’accès à la base aérienne.



« conformément au code de la sécurité intérieure Art. L.114-1 R.234-1 à 2, R.114-4 : l’autorisation d’accès à l’emprise militaire est subordonnée à la réalisation d’une enquête préalable de sécurité »



« Les personnes autorisées devront être en possession d’une pièce d’identité afin d’accéder sur la base aérienne 125 d’Istres » .

B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Air Base 125 is opening its doors! %C0 As part of European Heritage Days, come explore a site that is usually closed to the public and immerse yourself in the history and missions of the base.

L’événement Découverte en bus de la base aérienne 125 – Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Istres