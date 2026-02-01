Découverte en direct du Gypaète barbu et sensibilisation au risque avalanche Fouillouse Saint-Paul-sur-Ubaye

Découverte en direct du Gypaète barbu et sensibilisation au risque avalanche

Fouillouse Fort de Plate Lombarde Saint-Paul-sur-Ubaye Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-02-12 11:00:00

fin : 2026-02-27 14:00:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-27 2026-03-06

Observation du Gypaète barbu au nid à la longue vue & exercices de simulation de recherche de victime en avalanche avec DVA pelles sondes.

Fouillouse Fort de Plate Lombarde Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 68 09 68 mediateurmontagne@ccvusp.fr

Observation of the Bearded Vulture at its nest using the spotting scope & avalanche victim search simulation exercises using avalanche transceivers, shovels and probes.

