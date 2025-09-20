Découverte en famille du fonds patrimonial Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines Trévoux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Rendez-vous dans le fonds patrimonial de la médiathèque La Passerelle !

Venez découvrir en famille les métiers d’autrefois à travers le dictionnaire de Trévoux et notamment les superbes planches d’illustrations qui vous plongeront dans un vocabulaire, des objets et des savoirs faires parfois oubliés. Vous pourrez également découvrir le dictionnaire de Trévoux et les définitions en lien avec l’architecture, thématique de ces belles Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

Durée : 30 minutes

Visite toutes les 30 min.

Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines 3, place de la Passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 91 89 60 http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/carre_patrimoines.html

Journées européennes du patrimoine 2025

CCDSV