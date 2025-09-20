Découverte en famille du sentier d’interprétation de Saint-Martin en Coailleux Cimetière Saint-Martin-en-Coailleux Saint-Chamond

Découverte en famille du sentier d’interprétation de Saint-Martin en Coailleux Cimetière Saint-Martin-en-Coailleux Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Partez en famille pour une randonnée ludique à la découverte du Parc du Pilat, de sa géologie, des trésors de la nature et de son histoire. Les enfants pourront collectionner des pierres et en découvrir leur origine.

Cimetière Saint-Martin-en-Coailleux Chemin du bourg 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

