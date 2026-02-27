Découverte en musique de l’exposition Bébé Trek La Ludothèque Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Le temps d’une matinée, l’espace Bébé Trek sera mis en musique pour une exploration encore plus immersive ! Les tout-petits pourront profiter de ce parcours, accompagnés par des sonorités douces et enchanteresses.Pour les 0-24 mois. Entrée libre

La Ludothèque Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 93



