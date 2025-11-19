Découverte en Réalité Virtuelle des métiers de l’industrie Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ambutrix

Découverte en Réalité Virtuelle des métiers de l’industrie Mercredi 19 novembre, 08h00 Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ain

Début : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T10:00:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T10:00:00

Venez découvrir les métiers de l’industrie en situation immersive via des casques VR qui vous permettrons de vous plonger au coeur des entreprises locales qui recrutent dans ce secteur. Vous allez vivre le quotidien d’un Conducteur d’Appareils de l’Industrie Chimique, d’un Monteur Assembleur et bien d’autres… Découvrez les lignes de production de plusieurs entreprises du bassin.

L’expérience débutera à 9h00 par une présentation du déroulé de la matinée, puis vous plongerez dans l’expérience d

Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambutrix 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

