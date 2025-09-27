Découverte en Vélo Piennes-Onvillers

Découverte en Vélo Piennes-Onvillers samedi 27 septembre 2025.

Découverte en Vélo

Piennes-Onvillers Somme

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Nos vous donnons rendez-vous un samedi matin pour une balade découverte du territoire à vélo. Une boucle de 20km à un rythme familial. Cette balade est accessible à tous, à condition de venir avec son propre vélo ! 0 .

Piennes-Onvillers 80500 Somme Hauts-de-France +33 6 64 42 95 20 officedutourisme@grandroye.fr

