Découverte encres végétales et création carnet relié, 74150 Lornay, France, Lornay
Tarifs : Adultes 75€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Déroulé de l’activité :
Ce que vous allez découvrir et expérimenter :
- La technique de création des aquarelles végétales à partir de plantes locales.
- Création de votre nuancier et essais divers
- Puis place à l’imagination et à la créativité pour créer la couverture de votre carnet
- PAUSE REPAS au restaurant des Jardins (ce temps permettra le séchage de l’aquarelle)
- Fabrication du carnet : découpe, montage et reliure japonaise
A l’issu de cet atelier , vous serez capable de fabriquer des encres chez vous et repartirez avec votre carnet DIY.
Carnet de notes, de dessins ou carnet de voyage , à vous de choisir !
Durée : 4h30
Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-encres-vegetales-et-creation-carnet-relie-8480
Plongez dans la magie végétale des plantes tinctoriales , explorez leurs couleurs naturelles et laissez-vous guider par la nature pour créer votre carnet personnalisé. Nature Atelier nature