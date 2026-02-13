Découverte encres végétales et création carnet relié, 74150 Lornay, France, Lornay

Découverte encres végétales et création carnet relié 25 avril et 13 juin 74150 Lornay, France Haute-Savoie

Tarifs : Adultes 75€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Déroulé de l’activité :

Ce que vous allez découvrir et expérimenter :

La technique de création des aquarelles végétales à partir de plantes locales.

Création de votre nuancier et essais divers

Puis place à l’imagination et à la créativité pour créer la couverture de votre carnet

PAUSE REPAS au restaurant des Jardins (ce temps permettra le séchage de l’aquarelle)

Fabrication du carnet : découpe, montage et reliure japonaise

A l’issu de cet atelier , vous serez capable de fabriquer des encres chez vous et repartirez avec votre carnet DIY.

Carnet de notes, de dessins ou carnet de voyage , à vous de choisir !

Durée : 4h30

Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-encres-vegetales-et-creation-carnet-relie-8480

74150 Lornay, France 74150 Lornay, France Lornay 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-encres-vegetales-et-creation-carnet-relie-8480 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-encres-vegetales-et-creation-carnet-relie-8480 »}]

Plongez dans la magie végétale des plantes tinctoriales , explorez leurs couleurs naturelles et laissez-vous guider par la nature pour créer votre carnet personnalisé. Nature Atelier nature