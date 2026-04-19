Découverte épave en nage avec palmes Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Découverte épave en nage avec palmes

Plage des crapauds Baie de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’épave de la Brière se trouve au large de Brignogan. Elle est visible à grande marée basse après une balade en nage avec palmes de 45minutes environ au milieu de la foret de laminaires.

Réservation par téléphone ou mail.

Durée totale de la balade 2h environ.

Matériel fourni. .

Plage des crapauds Baie de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15

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English : Découverte épave en nage avec palmes

L’événement Découverte épave en nage avec palmes Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-02-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne