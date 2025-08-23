Découverte et dégustation à la ferme Beaudoin à Villers-sur-Auchy Villers-sur-Auchy

Villers-sur-Auchy Oise

Début : 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-23 16:00:00

2025-08-23

La tomme au foin, vous connaissez ? Venez en (re)découvrir son histoire ainsi que celle de l’iconique fromager Jean-Marie. Accompagné d’Annabelle, il défend des valeurs liées à l’environnement, le bien-être animal, le bio. Ils vous ouvriront les portes des caves d’affinage, vous dévoileront les secrets de fabrication des tommes, du sullybert, du fontenot… La visite se terminera bien sûr avec une dégustation ! Résisterez-vous à la tentation de repartir avec un cabas plein ? 12 .

Villers-sur-Auchy 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

