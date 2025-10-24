Découverte et dégustation de la Distillation Charentaise au Domaine Landreau Domaine Landreau Criteuil-la-Magdeleine

Découverte et dégustation de la Distillation Charentaise au Domaine Landreau Domaine Landreau Criteuil-la-Magdeleine vendredi 24 octobre 2025.

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T16:30:00

Fin : 2025-10-25T15:00:00 – 2025-10-25T16:30:00

Plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral avec le Domaine Landreau, vignoble familial depuis 6 générations, niché à Criteuil-la-Magdeleine. Vivez une expérience immersive mêlant histoire, patrimoine et dégustation. Ici, la distillation n’est pas un simple procédé technique, mais l’expression vivante d’une tradition familiale vieille de plus de 150 ans. Thomas Landreau, actuel maître des lieux, vous ouvre les portes de sa distillerie pour vous faire découvrir les secrets de son métier et du fonctionnement de l’alambic charentais.

La visite s’achèvera par une dégustation commentée de nos produits emblématiques : nos Pineau des Charentes blanc et rouge et nos Cognacs VS, VSOP et XO. Un moment de partage et d’authenticité au cœur de la Charente, pour tous ceux qui souhaitent ressentir l’âme d’un terroir et comprendre ce qui rend nos spiritueux si uniques.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Domaine Landreau 10 La Métairie, 16300 Criteuil-la-Magdeleine Criteuil-la-Magdeleine 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.domaine-landreau.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

