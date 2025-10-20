Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles La Ville-aux-Dames

Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles La Ville-aux-Dames mercredi 15 avril 2026.

Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles

Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Plongez au cœur de la nature lors d’une balade conviviale et apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et leurs secrets. Terminez l’expérience par une dégustation gourmande et surprenante.

Ile de la Métairie La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Plunge into the heart of nature on a convivial walk and learn to recognize wild edible plants and their secrets. End the experience with a surprising gourmet tasting.

German :

Tauchen Sie bei einem gemütlichen Spaziergang in die Natur ein und lernen Sie, essbare Wildpflanzen und ihre Geheimnisse zu erkennen. Beenden Sie das Erlebnis mit einer leckeren und überraschenden Verkostung.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della natura con una passeggiata amichevole e imparate a riconoscere le piante selvatiche commestibili e i loro segreti. Concludete l’esperienza con una degustazione golosa e sorprendente.

Espanol :

Sumérjase en plena naturaleza en un agradable paseo y aprenda a reconocer las plantas silvestres comestibles y sus secretos. Termine la experiencia con una degustación gourmet y sorprendente.

