Informations pratiques

Chéraute

Découverte et initiation à la belote

Le Panoramic Chéraute Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 14:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite au Panoramic, à Chéraute, en Soule.

Vous voulez découvrir le jeu de belote ? Apprendre à y jouer ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .

Le Panoramic Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com

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English : Découverte et initiation à la belote

L’événement Découverte et initiation à la belote Chéraute a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque