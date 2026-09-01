Découverte et initiation à la belote Chéraute
mardi 15 septembre 2026 · Chéraute
Informations pratiques
Chéraute
Découverte et initiation à la belote
Le Panoramic Chéraute Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite au Panoramic, à Chéraute, en Soule.
Vous voulez découvrir le jeu de belote ? Apprendre à y jouer ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .
Le Panoramic Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com
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English : Découverte et initiation à la belote
L’événement Découverte et initiation à la belote Chéraute a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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