Découverte et initiation à la géobiologie Ancienne chapelle de l’Alumnat Sainte-Odile Scherwiller

Découverte et initiation à la géobiologie Ancienne chapelle de l’Alumnat Sainte-Odile Scherwiller samedi 20 septembre 2025.

Découverte et initiation à la géobiologie 20 et 21 septembre Ancienne chapelle de l’Alumnat Sainte-Odile Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Venez découvrir les secrets et la mémoire de la chapelle de l’Alumnat Sainte-Odile à Scherwiller à travers une initiation à la géobiologie.

Ancienne chapelle de l’Alumnat Sainte-Odile 4 Rue de l’Alumnat, 67750 Scherwiller Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 33 33 Le 16 mars 1920, les époux Meyer, propriétaires du site de l’Alumnat, font don de cet espace aux Pères assomptionnistes. Quelques mois plus tard, le 16 septembre 1920, l’Alumnat Sainte-Odile ouvre ses portes à dix-huit jeunes écoliers alsaciens. Ce majestueux site se compose alors d’un bâtiment principal abritant des dortoirs, un réfectoire et une salle d’étude.

Au fil du temps, l’Alumnat s’agrandit avec la construction de la chapelle en 1922. En 1966, une centaine d’élèves y suivent encore les cours dispensés par les « Paderle », et plus particulièrement par le père Césaire Kaysr. Mais les temps changent, et l’Alumnat ferme définitivement ses portes en 1978.

En 2001, plusieurs bâtiments sont détruits. Aujourd’hui, seule subsiste la chapelle désacralisée, dernier témoin d’une époque où de nombreux jeunes, venus de toute l’Alsace, furent formés et éduqués.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Dietrich R.